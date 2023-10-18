بأمر رئاسي “موعد صرف العلاوات الخمس 2023” مع رواتب شهر أكتوبر الجاري

ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين والمواطنات وبالأخص أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمس 2023، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن بدء صرف العلاوات الخمس لعام 2023، وبالفعل تم صرف دفع منها، بينما ما زال هناك دفع لم يتم صرفها بعض لأصحاب المعاشات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى تنزل العلاوات الخمس؟ فضلًا كونوا معنا.

موعد صرف العلاوات الخمس 2023

أعلنت الجهات الرسمية بالحكومة المصرية أن العلاوات يبدأ صرفها في شهر سبتمبر ويستمر حتى شهر مارس، حيث علاوات عام 2023، بالفعل بدأ صرفها منذ سبتمبر 2025 المنصرم وسوف يستمر الصرف حتى شهر مارس القادم 2023، حيث العلاوة تم صرفها كالتالي:

الأولى تم صرفها في شهر سبتمبر من عام 2023 الماضي.

العلاوة الثانية في شهر مارس 2024 القادم.

العلاوة الثالثة في شهر سبتمبر 2024 القادم.

العلاوة الرابعة في شهر مارس 2025.

حيث سيتم صرفها بعد عامين من تاريخ اليوم.

ويتم صرف هذه العلاوة للمواطنين والمواطنات من يكون راتبهم ما بين ألف إلى ألفين جنيه مصري، وأيضًا للذي رواتبهم ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023

وضحنا لكم موعد صرف العلاوات الخمس 2023، وبالنسبة للاستعلام عنها، فيجب السير على الخطوات التالية: