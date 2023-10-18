ظهرت الآن رابط نتائج الاعتراض مكرمة الجيش 2023 في الأردن عبر مديرية التربية والتعليم العسكرية

يرغب العديد من الطلاب المقبولين في الأردن على مكرمة الجيش في المملكة الهاشمية الأردنية ويبحث العديد من الطلاب على نتائج الاعتراض مكرمة الجيش كذلك هذه النتائج هي حديث الكثير من المواطنين الأردنيين خاصة مع ارتفاع نسبة التساؤلات بشكل كبير في الأيام الماضية حول ربط نتائج الاعتراض للعام 2023م بعد إعلان مديرية التربية العسكرية في الدولة الأردنية عن نسبة الاعتراضات وفي هذا المقال سوف نشرح كافة الشروط المطلوبة للقبول، بالإضافة إلى رابط نتائج الاعتراض عبر مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

شروط القبول الموحد في مكرمة الجيش بالأردن

في البداية يشترط على من يرغب في القبول والموافقة على القبول الموحد أن تتوفر فيه عدة شروط، وهذه الشروط هي كما يلي بالتفصيل:

يشترط أن يجتاز الطالب جميع المقررات المقررة له بنجاح وبتقدير يبدأ من 50% على الأقل.

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ويجتازها.

يشترط أن يتجاوز الطالب نسبة النجاح التراكمي المطلوبة ليتم قبوله.

ويشترط إحضار كافة المستلزمات والأوراق التي تطلبها إدارة الجامعات الأردنية حتى يتم القبول.

رابط نتائج الاعتراض مكرمة الجيش في الاردن 2023

في الآونة الأخيرة يمكن الاعتراض على هذه النتائج بسهولة شديدة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، وذلك من خلال ما يلي: