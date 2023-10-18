“اليكم السوبر ليج”.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و 2 المفتوحة 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي

نحن على موعد مع مواجهة قوية يخوضها النادي الاهلي المصري، ضد نظيره فريق سيمبا التنزاني، وذلك في اطار مباراة ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الافريقي 2023، والتي يترقبها جميع عشاق ومحبي القلعة الحمراء والكرة الافريقية بصفة عامة، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقل للمباراة بشكل مباشر.

مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر ان يتم نقل مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني في بطولة السوبر الافريقي بشكل حصري على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وهي المباراة المقرر أن تقام في يوم الجمعة القادمة الموافق 20 من شهر أكتوبر 2023، على أن تنطلق احداث المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، ومن المقرر أن يكون لقاء الإياب بالقاهرة، على أن ينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا يوم 24 أكتوبر الجاري.

تردد قناة AD Sports 1 HD

يمكن متابعة مباريات السوبر الافريقي من خلال شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية، وذلك من خلال استقبال القناة عبر التردد التالي:

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي: نايل سات هو التردد: 12091، من خلال معدل الترميز: 27500، عن طريق الاستقطاب: رأسي V، من خلال معامل تصحيح الخطأ: 5/6، الجودة: HD

القناة: مفتوحة

القناة: مفتوحة تردد قناة AD Sports 2 HD على القمر صناعي: نايل سات، الجودة: SD، القناة: مفتوحة.