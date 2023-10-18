سعر اليورو اليوم في السوق السوداء في ظل الأزمات الموالية + اليورو يشتعل من جديد امام الجنيه.. ياتري بكام النهاردة

سعر اليوم اليورو في السوق السوداء حيث شهدنا ارتفاعاً طفيفًا في سعره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر. حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزي 32.54 جنيه للشراء و32.68 جنيها للبيع، إليكم معلومات دورية عن أسعار اليورو اليوم، تقدمها “البديل” لمتابعيها لتزويدهم بمعلومات مفصلة في مجال الأسعار والعملات.

اعلي سعر اليورو الان

تقدم لكم تفاصيل حديثة حول سعر اليورو اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة، تظهر الأسعار كما يلي:

– سعر الشراء: 32.47 جنيه مصري

– سعر البيع: 32.58 جنيه مصري

نقدم أحدث التحديثات والمستجدات حول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة في البنوك:

يورو جنيه مصري 1 يورو 44.42 جنيه مصري 5 يورو 222.09 جنيه مصري 10 يورو 444.18 جنيه مصري 20 يورو 888.36 جنيه مصري 25 يورو 1,110.45 جنيه مصري 50 يورو 2,220.90 جنيه مصري 100 يورو 4,441.80 جنيه مصري 200 يورو 8,883.60 جنيه مصري 250 يورو 11,104.50 جنيه مصري 500 يورو 22,209.01 جنيه مصري 1000 يورو 44,418.01 جنيه مصري 2000 يورو 88,836.03 جنيه مصري 2500 يورو 111,045.03 جنيه مصري

سعر اليورو في البنوك

يمكنك العثور على سعر اليورو في مصر في عدة بنوك مختلفة:

في البنك المركزي المصري، سعر اليورو اليوم للشراء هو 32.61 جنيه، بينما سعر البيع يبلغ 32.73 جنيه. في البنك الأهلي المصري، سعر اليورو للشراء هو 33.87 جنيه، وسعر البيع هو 34.09 جنيه. أما في بنك الاستثمار العربي، سعر الشراء لليورو يبلغ 33.83 جنيه، وسعر البيع هو 34.20 جنيه. في بنك الإسكندرية، سعر اليورو للشراء هو 33.98 جنيه، وسعر البيع هو 34.20 جنيه. وفي بنك القاهرة، يبلغ سعر الشراء لليورو 33.98 جنيه، وسعر البيع هو 34.20 جنيه. فيما يتعلق ببنك المشرق، سعر الشراء لليورو هناك هو 33.98 جنيه، وسعر البيع يبلغ 34.18 جنيه. أخيرًا، في بنك المصري الخليجي، سعر الشراء لليورو هو 33.97 جنيه، وسعر البيع هو 34.21 جنيه.

هذه المعلومات تساعدك في متابعة تحديثات أسعار اليورو في مصر.

سر اليورو اليورو في السوق السوداء

بعد ما كشفنا كافة تفاصيل سعره اليوم، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء يتجاوز 44 جنيهًا مصريًا للشراء و44.68 جنيهًا مصريًا للبيع.