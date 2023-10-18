وظائف خالية بهيئة قضايا الدولة لدفعة 2023 حقوق وشرطة وشريعة وقانون.. مرتبات ولا في الاحلام

وظائف خالية، حددت هيئة قضايا الدولة شروطًا محددة لقبول طلبات تعيين دفعة جديدة في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الدفعة العامة 2023، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

وظائف خالية

تُشترط في تعيين الشخص لهذا الدور الوظيفي الشروط العامة المُنصة عليها قانونًا، بالإضافة إلى ما يلي:

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

لا يجب أن يكون عمره أكثر من ( 30 ) سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.

أن يجتاز بنجاح جميع الاختبارات المقامة له في هذا الموضوع.

يجب أن يمتلك المرشح الذي سيشغل هذا المنصب القضائي الكفاءة والمؤهلات اللازمة التي تقدرها لجنة قضايا الدولة.

ان يُثبت تأهُّله الصحِّي وفقاً للتحاليل والفحوص الطبية التي تقوم بها الجهات الطبية المختصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يجب توفر نسخة من بطاقة الرقم القومي مع وجود الوثيقة الأصلية للاطلاع عليها.

صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

أصل إيصال دفع مقابل الملف.

تقوم بتسجيل طلبات التعيين من خلال الواجهة الإلكترونية المتاحة على الموقع.

من خلال موقع www.sla.gov.eg ، سيتم تنفيذ الأنشطة في الفترة من يوم السبت 11 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2023.

موعد التقديم

سيتم استلام ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة في شارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك في القاهرة، مقابل مبلغ قدره 1200 جنيه مصري، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

يجب تقديم الملفات بحسب المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يتم النظر في الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الموعد المحدد، أو الطلبات التي لا تلبي الشروط والأوراق المطلوبة. لا يمكن استرداد أصل المستندات والوثائق التي تم تقديمها في الملف.