رابط نتائج الاعتراض مكرمة الجيش 2023 في الأردن والشروط اللازمة moe.gov.jo

رابط نتائج الاعتراض مكرمة الجيش 2023 في الأردن، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أعلنت مديرية التربية والتعليم الاردنية عن نسب الاعتراضات التي تم قبولها والتي بلغت حوالي ما يقرب من 1500 طالب ، وأكد مصدر مسؤول أن الطلبات المقدمة وصلت إلى 3750 طلب وأشار إلى أنه تم قبول ما يقرب من 23% من الطلبات المقدمة للانتقال إلى جامعة أخرى، وحوالي 63% من الطلبات بشأن التحويل من جامعة إلى أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج الاعتراض مكرمة الجيش و الشروط المطلوبة .

الشروط الواجب توافرها للقبول الموحد بالأردن

حيبث يرغب عدد كبير من الأشخاص الإطلاع على شروط التقديم على الاعتراض مكرمة الجيش 2023 الاردن والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الطالب نجح في جميع المواد بنسبة لا تقل عن 50%.

ان يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة .

أن يلتزم الطالب بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط نتائج الاعتراض مكرمة الجيش 2023 في الأردن

حيث يمكن للطلاب الإطلاع على نتائج اعتراض مكرمة الجيش الأردني 2023 ، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج الى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، وإليكم الخطوات …