“هو دا الكلام رسمياً الكهرباء مش هتقطع تاني”.. موعد انتهاء قطع الكهرباء في جميع المحافظات|| شركة الكهرباء تحسم الأمر
تعتبر أزمة قطع التيار الكهربائي من التحديات التي تواجه المواطنين في مصر ويبحث كافة المواطنين عن موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر في ظل تأثر حياتهم اليومية بشكل كبير، وتوجهت وزارة الكهرباء والطاقة نحو إيجاد حلول فعالة من خلال وضع خطة محكمة لتقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك بتنفيذ قطع مجدول للكهرباء في مختلف المحافظات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر وانتهاء هذه الأزمة وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بسهولة.
موعد انتهاء قطع الكهرباء
يبحث العديد من المواطنين عن تحديد موعد نهاية أزمة قطع التيار الكهربائي في مصر، ولذلك أعلن السفير نادر سعد أن عملية انقطاع التيار الكهربائي ستستمر لمدة خمسة عشر يوماً خلال شهر أكتوبر، ويرجع هذا القرار إلى ارتفاع درجات الحرارة والتأثير السلبي على مصادر الغاز والوقود في محطات توليد الكهرباء، ولا يتوقع تحديد وقت محدد لانتهاء الأزمة ولكن من المتوقع تدريجيًا تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة انقطاع التيار الكهربائي.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
يوفر موقع وزارة الكهرباء والطاقة إمكانية سهلة للمواطنين للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء والطاقة.
- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من بين الخيارات المتاحة.
- تحديد نوع المكان (منزل أو شركة) الذي يتعلق بالفاتورة.
- اختيار الفرع الملائم والموجود في الجهة اليمنى على فاتورة الكهرباء.
- إدخال رقم الاشتراك المؤلف من عشرة أرقام.
- النقر على “إظهار الفاتورة” لعرض آخر فاتورة كهرباء والفواتير السابقة.
- بعد اتمام الخطوات السابقة، يتم عرض قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة للدفع.