بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 .. الزيادة بتناديك

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023، بعد زيادة غير متوقعة في الوقت الراهن، ارتفع معدل البحث عن تاريخ صرف المعاشات المحدد، وذلك بعد الإعلان عن زيادة استثنائية في الأيام القليلة الماضية، يظل عدد كبير من أصحاب المعاشات والأشخاص الذين يستفيدون منها في محافظات مصر ينتظرون بفارغ الصبر تاريخ صرف راتب المعاش لشهر نوفمبر مع الزيادة المقررة لعام 2023، ولذا، من خلال الفقرات التالية، سنعرف الموعد المحدد لصرف المعاشات لشهر نوفمبر بعد الزيادات الاستثنائية لعام 2023.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

في الوقت الحالي، يتساءل العديد من المستفيدين من المعاش عن موعد زيادة المعاش لعام 2023 في شهر نوفمبر. ظهرت هذه التساؤلات بعد قرار صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بمقدار 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه. وقد أقر مجلس النواب قرار الرئيس، وسيتم تطبيق هذه الزيادات الاستثنائية في شهر نوفمبر عام 2023. يجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من المعاش في جمهورية مصر العربية يبلغ حوالي 11 مليون مواطن.

راتب معاش شهر نوفمبر لعام 2023

صدر بيان من وزارة المالية يحتوي على جدول زمني لصرف مرتبات المعاشات لشهر نوفمبر عام 2023. سيتم بدء صرف مرتب المعاش يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 وسيتواصل لمدة خمسة أيام، وسينتهي في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023. من المتوقع أن يستفيد حوالي 11 مليون مواطن مصري خلال هذه الفترة من صرف مرتب المعاش لشهر نوفمبر عام 2023.

جدول تحديد صرف راتب المعاش لشهر نوفمبر عام 2023

تم أيضًا من قبل وزارة المالية تحديد جدول محدد للأفراد المستفيدين من المعاشات في الموعد المحدد لصرف راتب شهر نوفمبر، بهدف تجنب التزاحم والازدحام، والجدول هو كما يلي:

في الشهر، في اليوم الأول والثاني، يتم صرف مبلغ مالي للفئة التي تتجاوز قيمته حوالي 1000 جنيه.

في الشهر، تقام الفئة التي تتلقى معاشًا يزيد عن 3000 جنيه في اليومين الثالث والرابع.