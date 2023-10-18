هي دي الأخبار الحلوة.. صرف العلاوات الخمس والزيادة جديدة لجميع أصحاب المعاشات ليصل الحد الأدنى 10 الأف جنيه

مازالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير، حول العلاوات الخمس، التي أقرتها الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن هذه العلاوات تكون مدتها من شهر يوليو 2006 إلى يوم 30 يونيو 2015، على أن تشمل جميع المستفيدين في هذه المدة، وفقًا لقانون العمل المعمول به.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن صرف العلاوات الخمس لأول مرة كانت في عام 2020، وذلك بقيمة 80% من قيمة الأجر الأساسي لهم، كما أن صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس يتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل 2024، إضافة إلى أن الدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس، يتم العمل على صرفها في شهر مارس 2025، على أن يُراعي بأن يتم نزول كل الدعم المنوط به في جميع الحسابات الخاصة بالمستفيدين.

الاستعلام عن العلاوات الخمس

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن العلاوات الخمس، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-