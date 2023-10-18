ازدادت نسب البحث في الوقت الحالي حول موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 والقنوات التي ستعرضه، حيث بدأ عرضه في بداية شهر أكتوبر الحالي ولم يتم عرض سوى حلقتين حتى الآن، تستعد القنوات الناقلة حاليًا لبث الحلقة 133 من المسلسل في الموسم الخامس، وهي الحلقة الثالثة من الموسم الجديد، سنقدم لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بموعد البث والقنوات الناقلة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

يتصدر حاليًا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 النسخة المترجمة محركات البحث في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل تفاعل الجماهير ومتابعي الدراما التركية، منذ بداية عرض الموسم الخامس في بداية شهر أكتوبر الحالي، قد حقق المسلسل أحداثًا مثيرة ومشوقة للغاية، في بداية الموسم، واجه المؤسس عثمان تحديا جديدا من خصم جديد يحاول القضاء عليه حتى يتمكن من تحقيق حلمه في بناء دولة للقبائل التركية، حققت الحلقة الأولى من المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية من قبل المتابعين في جميع أنحاء العالم، والآن يترقب محبو المسلسل الحلقة الـ133 والثالثة من الموسم الخامس، حيث يتوقع حدوث العديد من الأحداث المثيرة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 والقنوات الناقلة

سوف يتم عرض الحلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة atv التركية، كما ستعرض بعض القنوات الفضائية العربية مثل قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الحلقة 133 من الموسم الخامس لمسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 مترجمة للعربية في منطقة الوطن العربي، بإمكانك تعديل تردد القنوات التي تبث حلقة 133 من المسلسل المترجم “المؤسس عثمان” والتي ينتظرها متابعو المسلسل من خلال ملء المعلومات التالية

تردد قناة atv على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقى.

تردد القناة 10796.

تردد قناة atv على عرب سات



معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب عمودى.

تردد القناة 12692.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11034

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات



معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12034.

سيتم بث الحلقة 133 من مسلسل “المؤسس عثمان” على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر من هذا العام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.