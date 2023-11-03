هل يستمر الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2023 ؟ وكم تبلغ قيمة الدعم

كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية عن حقيقة استمرار الدعم الاضافي في برنامج حساب المواطن السعودي لنهاية العام الجاري 2023، وذلك في إطار بحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم الاضافي للفئات المستحقة وقيمة الدعم، وهو ما سوف نستعرضه الآن من خلال هذه السطور.

حقيقة استمرار الدعم الاضافي حساب المواطن

وقد نوهت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان هام، أنه سوف يتم استمرار الحصول على الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن لمُستحقيه إلى نهاية العام الحالي 2023، على أن يكون ذلك تحت إشراف الحكومة السعودية، على أن يحصل جميع المواطنين من المستحقين على زيادة في المبالغ المالية التي اعتادوا على الحصول عليها شهريًا، وذلك في إطار تقديم الدعم المالي لمواجهة الظروف الصعبة.

قيمة دعم حساب المواطن الاضافي

وهناك اختلاف في قيمة دعم حساب المواطن الاضافي المقدم للمواطنين بناء على الضوابط التي أعلن عنها البرنامج، حيث جاء الدعم للمستفيدين على النحو التالي: