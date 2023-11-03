هل يستمر الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2023 ؟ وكم تبلغ قيمة الدعم
كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية عن حقيقة استمرار الدعم الاضافي في برنامج حساب المواطن السعودي لنهاية العام الجاري 2023، وذلك في إطار بحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم الاضافي للفئات المستحقة وقيمة الدعم، وهو ما سوف نستعرضه الآن من خلال هذه السطور.
حقيقة استمرار الدعم الاضافي حساب المواطن
وقد نوهت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان هام، أنه سوف يتم استمرار الحصول على الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن لمُستحقيه إلى نهاية العام الحالي 2023، على أن يكون ذلك تحت إشراف الحكومة السعودية، على أن يحصل جميع المواطنين من المستحقين على زيادة في المبالغ المالية التي اعتادوا على الحصول عليها شهريًا، وذلك في إطار تقديم الدعم المالي لمواجهة الظروف الصعبة.
قيمة دعم حساب المواطن الاضافي
وهناك اختلاف في قيمة دعم حساب المواطن الاضافي المقدم للمواطنين بناء على الضوابط التي أعلن عنها البرنامج، حيث جاء الدعم للمستفيدين على النحو التالي:
- من المقرر ان يحصل المستفيد الذي يزيد عمره عن 18 عام يحصل على 360 ريال سعودي.
- وفي حالة المستفيدين الأقل من 18 عام، من المقرر ان يحصل على دعم بقيمة 215 ريال سعودي.
- الفرد المُستقل تصل قيمة الدعم المخصصة له من برنامج حساب المواطن إلى 720 ريال سعودي.
- في حين يحصل عائل الأسرة على دعم من برنامج حساب المواطن يصل إلى حوالي 750 ريال سعودي.