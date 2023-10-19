رسميا.. تحديد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل طائر الرفراف من المسلسلات المترجمة التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث يبحث الجمهور عن طريقة مشاهدة المسلسل ومتابعة أحداثه بشكلاً مستمر، ويعد مسلسل طائر الرفراف من أحدث أعمال الدراما التركية التي نجحت في المنافسة مبكرًا، ليكون مسلسل طائر الرفراف الحلقه مترجمة ضمن قائمة الأفضل للموسم الصيفي الماضي 2022.

طائر الرفراف حلقه 42

انتزعت حلقة طائر الرفراف 42 صدارة تريند جوجل، حيث تمكن المسلسل في حجز مكانة داخل قلوب عشاق المسلسلات وخاصة الأعمال الدرامية التركية، وبصفة خاصة المسلسلات الرومانسية الجديدة ومنها طائر الرفراف.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف

تتمثل الموعد المحدد لعرض مسلسل طائر الرفراف فيما يلي:

يوم الأحد من كل اسبوع.

توقيت الاذاعة: الساعة 9 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية.

ويمكنكم متابعة حلقات المسلسل مدبلج باللغة العربية عبر شاشة قناة mbc4 في الساعة 12 مساءً يوم الجمعة، حيث يمكنك متابعته بالترددات التالي:

تردد قناة ام بي سي . 4 الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

تردد القناة هو 11938

بينما الاستقطاب عمودي

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 . كما ان معدل الترميز 2750

تردد قناة ستار تي في التركية على النايل سات

ويمكنكم أيضاً متابعة المسلسل عبر شاشة قناة ستار تي في التركية بالتردد التالي:

التردد 10922.

الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز 27500

أحداث مثيرة للأهمية تستمتعون بمشاهدتها في الحلقة 42 من مسلسل طائر الراف، ولهذا السبب هناك إرتفاع كبير في البحث عن الحلقة، ويتميز المسلسل بالإيقاع السريع والمزج بين الفانتازيا والاجتماعية الواقعية، بحيث يوفر للمشاهد قدرًا كبيرًا من التشويق والمتعة، كما يسرد مسلسل طائر الرفراف قصة عشق له أيضا العديد من الأحداث الدرامية الممزوجة بالإثارة والتشويق المهمة وغيرها