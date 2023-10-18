تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق مصدرًا أساسيًا للدعم المالي والعلاجي للأسر والأفراد الذين يعانون من حالات فقر شديد وحاجة ماسة، في عام 2023، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة عبر منصة مظلتي PDF، هذا الإعلان يعتبر حدثًا كبيرًا يستحوذ على اهتمام العديد من الأفراد الذين يبحثون عن الدعم والمساعدة الاجتماعية في العراق، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة عبر منصة مظلتي

تتيح الحكومة العراقية فرصة الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية من خلال الرابط المذكور أعلاه، وعند اتباع الإرشادات الموضحة أدناه، ستتمكن من الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة الخامسة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 بأسماء المستفيدين

في البداية، يجب عليك الدخول علي المنصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي العراقية عبر مظلتي الإلكترونية.

ثم الدخول علي قائمة بأسماء برامج الرعاية الاجتماعية التي ستقدم في العراق للوجبة الخامسة لعام 2023.

ثم تحديد القسم المعني بخدمات الرعاية الاجتماعية.

ثم تحديد أسماء الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

ثم تحديد رقم الوجبة وهنا ستختار رقم 5.

ثم النقر علي خانة استعلام.

ثم النقر علي خانة تحميل ملف الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF.

بعد الانتهاء، يمكنك تنزيل الملفات وسوف تجد اسمك بينها.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

بعد إشارتنا إلى أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة، سنتطرق إلى شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق والتي تتضمن ما يلي