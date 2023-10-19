قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، بما في ذلك المستحقات المالية والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، عن طريق تقديم المنح العمالية غير المنتظمة، بهدف الحفاظ على استقرار البلاد اجتماعياً، لذلك، يوجد إقبال كبير من قبل الكثير من المواطنين على معرفة رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم الهاتف وموعد صرف المنحة وكيفية التسجيل للحصول علي قيمة 1000 جنيه، وسنتطرق إلى ذلك في الأسطر القليلة القادمة، تابعونا.

رابط الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة برقم الهاتف وموعد صرف المنحة

كجزء من سعي الحكومة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار جائحة كورونا، أشارت مصادرنا الخاصة إلى إمكانية التسجيل في هذه المنحة عن طريق زيارة موقع وزارة القوى العاملة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط.

ثم تحديد خانة منحة للعمالة الغير منتظمة.

ثم إدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقما.

ثم إدخال رقم الجوال الشخصي للموظف.

ثم إدخال الاسم رباعي.

ثم إدخال المحافظة التابعة للعامل.

ثم إدخال النوع ذكر أو أنثى.

ثم تحديد الحالة الاجتماعية.

ثم النقر علي خانة إرسال الطالب أو كلمة تسجيل.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

يجب أن يكون المتقدم لديه عمل غير منتظم ويعمل بنظام الساعات، بمعنى ألا يكون لديه وظيفة ثابتة.

كما يجب تقديم بطاقة هوية سارية المفعول.

إذا كان لديك تجربة عمل سابقة، يجب أن تقدم شهادة تثبت عدم الانتظام في العمل من قِبل صاحب العمل.

من الضروري أن يكون المتقدم المتقدم من جنسية مصرية أو يكون مقيمًا داخل البلاد.

بموجب الشروط المطلوبة، يتوجب على المتقدم أن يكون قد تجاوز سن البلوغ، بحيث تكون عمره لا يقل عن 18 سنة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تم الإعلان عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة من المقرر أن يتم صرفها للعديد من المواطنين خلال الشهور القادمة في شهر ديسمبر لعام 2023، بعد إتمام عملية تحصيل أعداد المتقدمين للطلبات من أجل الحصول على الدعم.