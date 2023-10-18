مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس وأحداث شيقة ومؤامرات جديدة ضد عثمان

يترقب الملايين من متابعي مسلسل قيامة عثمان عرض الحلقة 133 وهي الحلقة الثالثة من الموسم الخامس الذي بدأ عرضه منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وبدأت أولى حلقات بأحداث شيقة وممتعة ونالت على إعجاب الملايين وحققت أعلى نسبة مشاهدة، ومن المتوقع أن يخطف الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان المنافسة القوية بين المسلسلات التركية الموجودة على الساحة حالياً، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 والقنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أنجح المسلسلات التركية التي ظهرت على الساحة منذ سنوات، حيث تم عرض أربعة مواسم متتالية وحققت المواسم السابقة نجاح باهر حول العالم كله، وحاليا بدأت قناة ATV التركية عرض الموسم الخامس عبر شاشتها كباقي المواسم السابقة، وتدور أحداث المسلسل حول فترة تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل، ويكشف المسلسل عن الكثير من الأحداث التاريخية الحقيقة والمؤامرات التي تعرض لها عثمان من قبل المغول والصليبين حتى لا يقوم ببناء دولة كبيرة تضم القبائل التركية.

موعد عرض الحلقة 133 مسلسل قيامة عثمان

عمليات البحث تتزايد حالياً عن موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس، والذي تعرض اليوم الاربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 عبر قناة ATV التركية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتعاد الحلقة في اليوم التالي مترجمة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس الحلقة 133

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية