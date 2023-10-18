Elfajr TV”” نزل الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم 5 الحلقة 133 مترجمة باللغة العربية على النايل سات

ننشر لكم الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان، حيث يزداد البحث عن تردد القناة حالياً عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل عشاق ومحبي المسلسل في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث حرصت قناة الفجر على عرض مواسم مسلسل قيامة عثمان عبر شاشتها مترجم باللغة العربية منذ الموسم الأولى، وحالياً تعرض القناة الموسم الخامس من المسلسل والذي تم عرض حلقتين منه حتى الآن عبر القناة وهي 131 و132، وستعرض القناة الحلقة الجديد 133 يوم الخميس المقبل في موعدها الأسبوعي لها عبر القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أولى القنوات العربية التي نقلت عبر شاشتها مجموعة مرموقة من الدراما التركية عبر شاشتها وتحديداً الدراما التاريخية، ومنها المسلسل الشهير قيامة أرطغرل، ومسلسل ألب أرسلان بخلاف مسلسل قيامة عثمان بمواسمه الأربعة السابقة، ويتابع الكثيرون القناة للاستمتاع بأحداث قيامة عثمان الموسم الخامس، وهذا بجودة عالية وتوفير صوت وصورة عالية الجودة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أنجح الدراما التركية التي نجحت على مدار السنوات الماضية، فالمسلسل تدور أحداث حول حياة المؤسس عثمان ابن أرطغرل، ويروي التفاصيل التي حدثت في فترة تأسيس الدولة العثمانية على يده، ويكشف عن المؤامرات والحروب الكثيرة التي خاضها عثمان ضد المغول والصليبين، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً منذ عرض الموسم الأول واستمر النجاح خلال المواسم الأربعة السابقة، وحالياً يعرض الموسم الخامس ومن المتوقع أن يحقق أعلى نسبة نجاح ويخطف الأنظار له.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يعرض مسلسل قيامة عثمان حلقة أسبوعية يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر قناة ATV التركية الناقلة الحصرية للعمل، وبعدها تعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية في اليوم التالي الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة المحلي، والإعادة في اليوم التالي الجمعة الساعة الواحدة ظهراً.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الفجر على عرب سات