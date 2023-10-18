مع اقتراب موعد تسليم الكرة الذهبية 2023، تزداد التوتر والحماسة في عالم كرة القدم، ستكشف لجنة تحكيم الجائزة قريبا عن قائمة المرشحين لهذا العام، وهو ما ينتظره عشاق اللعبة حول العالم بفارغ الصبر، كالمعتاد، تظهر أسماء اللاعبين المشهورين والموهوبين في قمة الترشيحات، مثل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، تمتاز هذه الجوائز بتاريخ عريق وتعد تكريماً للإنجازات المتميزة في عالم كرة القدم، لننتظر معاً الإعلان عن أسماء المرشحين ونستعد للمنافسة المثيرة التي ستشهدها هذه الجوائز في الموسم القادم.

موعد تسليم الكرة الذهبية 2023

يتم تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية 2023، وهو حفل تكريم كبير في عالم كرة القدم، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 غدًا في السادس من سبتمبر، مجلة فرانس فوتبول ستقوم بالإعلان عن المرشحين لهذه الجائزة، سيقام هذا الحدث على مسرحه في باريس بفرنسا، في 30 أكتوبر 2023، من المتوقع أن تكون قائمة المرشحين محط الأنظار، وسنبقى على اطلاع دائم بكل التفاصيل لكي نتمكن من مشاركتها معكم لاحقا، لننتظر بصبر حتى نرى من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية في هذا الحفل المثير والمنتظر.

جائزة الكرة الذهبية 2023

الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب.

الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة.

جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عام).

جائزة ياشين أفضل حارس مرمى.

القنوات الناقلة لحفل تسليم الكرة الذهبية 2023

تعمل شبكة قنوات بين سبورت على بث الحفل على شاشتها، وسوف نقدم لكم تردد القناة كالتالي

تردد قناة bein Sports على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12064.

أسماء اللاعبين المتنافسين علي جائزة الكرة الذهبية 2023

عند النظر إلى المرشحين المحتملين لجائزة أفضل لاعب في العالم، هناك أسماء تتألق مثل

هالاند.

مبابي.

كيليان.

نيمار جونيور.

كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي.

تألق هؤلاء الرياضيون بشكل مدهش خلال الموسم السابق وقادوا فرقهم نحو انتصارات كبيرة، الأمر المثير للاهتمام هو أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد حصلا على الجائزة السابقة، ويتنافسان مرة أخرى للفوز بها، قد يكون لديهما الأفضلية بسبب سجلهما المليء بالإنجازات.