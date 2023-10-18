استقبل حالاً.. تردد قناة كوين queen الجديد+ المسلسلات التي يتم تقديمها عبر قناة كوين لعام 2023
تردد قناة كوين queen الجديد قد تم ظهور قناة كوين في ظل على الفترات الزمنية الحالية، حيث يبدأ العديد بمشاهدة القناة بشكل مستمر من خلال ما يتم عرضه من المسلسلات المتنوعة وأيضاً تقدم العديد من البرامج الترفيهية المختلفة بجودة ودقة عالية ولذلك بدأ البحث يتزايد من قبل الجميع عن التردد الخاص بها، ليتم تحميل القناة عبر الشاشات التلفزيونية نظراً للمميزات العديدة التي تقدمها، حيث تقوم بعرض المحتوى السينمائي بشكل مستمر دون وجود أي من الفواصل الإعلانية التي تعوق عملية المشاهدة.
تردد قناة كوين queen الجديد
يرغب العديد في معرفة تردد قناة كوين queen الجديد ولذلك يمكن أن يتم تحميل القناة من خلال التردد التالي:
- يكون القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.
- يمثل تردد القناة 10853.
- يمثل الاستقطاب الخاص بالقناة أفقي.
- يكون المعامل الخاص لتصحيح الخطأ ⅚.
- يأتي بعد ذلك معدل الترميز 27500.
المسلسلات التي يتم تقديمها عبر قناة كوين لعام 2023
تقدم قناة كون العديد من المسلسلات المختلفة والتي تجذب اهتمام مبالغ من جميع المشاهدين، وفقاً لأنها تنقل الأحداث الدرامية بشكل جيد وتقوم أيضاً ببث العديد من المسلسلات المتمثلة فيما يلي:
- تقدم القناة مسلسل موسى والتي يكون ببطولة النجم محمد رمضان وأيضاً يشترك معه في البطولة النجمة سمية الخشاب ويتم تقديم المسلسل في تمام الساعة 1:00 صباحاً.
- كما تقوم أيضاً بتقديم مسلسل الاختيار 2 والتي يقوم بتقديم دور البطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويتم عرض المسلسل في تمام الساعة 4:00 صباحاً.
- يتم أيضاً تقديم المسلسل نسر الأغراب التي يكون ببطولة النجم أمير كرارة والنجم أحمد السقا ويتم عرض المسلسل في تمام الساعة 3:00 صباحاً.