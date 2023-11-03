كم المبلغ المطلوب للحصول على بطاقة التميز 1445 كم رصيد التميز الماسي؟

كشف بنك الراجحي السعودي عن تفاصيل الشروط المطلوبة للحصول على بطاقة التميز، والتي تعتبر واحدة من البطاقات ضمن الكثير من الخدمات المقدمة للعملاء في مختلف أنحاء السعودية بجميع الفروع، وسوف نستعرض الآن المبلغ المطلوب لبطاقة التميز.

المبلغ المطلوب للحصول على بطاقة التميز

وقد أعلن بنك الراجحي السعودي عن المبلغ المطلوب من أجل أن يحصل العميل على بطاقة التميز، وهو على نحو 250000 ريال سعودي وذلك كحد أدنى، بجانب توافر الشروط التالية:

من الضروري أن يقوم العميل بفتح حساب مصرفي جديد، وذلك بقيمة 250 ألف ريال سعودي وذلك كحد أدنى.

يشترط أن يتم تحويل الراتب الذي يتقاضاه للبنك، على ألا تقل قيمة الراتب الخاص به عن 20000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون قيمة متوسط رصيد الحساب 100000 ريال سعودي وذلك كحد أدنى ويجب المحافظة على ذلك الحد.

كم رصيد التميز الماسي

أكد بنك الراجحي أنه يمكن التعرف على قيمة رصيد التميز الناشئ بسهولة، وذلك من خلال التالي: