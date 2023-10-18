أبرز شروط المنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 1445

يتساءل الكثيرون عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية للشهر الحالي، وتقدم هذه المنحة لكل الأسر في فلسطين واللذين يعتمدوا عليها بشكل أساسي خلال كل شهر لأنها تساعدهم في سد احتياجاتهم اليومية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بالمنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 2023 خطوات وشروط الحصول عليها.

المنحة القطرية 100 دولار

ويتم منح هذه المنحة للأسر الفلسطينية لتحسين جودة المعيشة وتخفيف الأعباء عليهم وتنمية القدرة الشرائية لديهم ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الدولة والشعب الفلسطيني ولا بد من توافر عدد من الشروط لصرف المنحة القطرية والتي تكون مائة دولار كل شهر والشروط هي :

أن تكوم جنسيتك فلسطينية.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

أن تكون من الأسر الفقيرة.

أن يكون لديك حساب بنكي جاري حتى يودع المبلغ فيه.

التسجيل الكترونيا للحصول على المنحة.

أن يكون الدخل الشهري ضعيف.

ان تكون مقيم في فلسطين.

كيفية التسجيل للحصول على المنحة

من الممكن بكل سهولة ويسر الآن أن يتم التسجيل لتلقي المنحة القطرية، من خلال اتباع الخطوات الآتية: