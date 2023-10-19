رابط اعتراض مكرمة الجيش في الأردن 2023 النتائج من خلال الموقع الرسمي

يبحث العديد من الطلاب الاردنيين حاليا عن اللينك الخاص باعتراض مكرمة الجيش في الأردن، وذلك بعد اتاحة الوزارة امكانية الاعتراض على نتائجهم في مكرمة الجيش، كما اعلنت وزارة التربية والتعليم الشروط اللازمة لتقديم الاعتراض، واتاحت ايضا الرابط الخاص بنتائج الاعتراض، وسنوضح ذلك كله بشكل تفصيلي في هذا المقال .

اعتراض مكرمة الجيش في الأردن

بحث المواطنين الآن عن كافة الخطوات اللازمة للتقديم على اعتراض مكرمة الجيش بدولة الأردن، ومن الجدير بالذكر أن هناك شروط للتقديم، وهي تكون كما يلي:

أن يكون اردني الجنسية.

لا يزيد عمرك عن ٢١ عام.

كما أنه لا بد من أن تكون مقيم في الأردن بشكل دائم.

هذا بجانب أنه لا بد من أن تكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او شهادة الثانوية الفنية.

كيفية معرفة نتائج الاعتراض على مكرمة الجيش في الاردن

وصل عدد الاعتراضات على مكرمة الجيش ل ٣٧٥٠ طلب اعتراض، وتم قبول ١٥٠٠ طلب فقط، وذلك بسبب عدم توافر الشروط اللازمة أو كتابة بياناتك بشكل غير صحيح، فوصلت نسبة القبول بتحويل التخصص في نفس الجامعة ل ٦٣%، بينما وصلت نسبة قبول الاعتراضات ل ٥ % فقط، وجاءت خطوات تقديم الاعتراض كالتالي: