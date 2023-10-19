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مستندات وشروط التقديم على قطع أراضي الرعاية الاجتماعية العراق 2023
يتساءل العديد من العراقيين عن كيفية التقديم على قطع اراضي الرعاية الاجتماعية بعد اعلان وزارة الاسكان والاعمار في العراق عن بدء التسجيل للحصول على أراضي الرعاية الاجتماعية وخاصة للأسر الفقيرة في العراق، لتحسين دخلهم المادي ومستوى معيشتهم فهي من اهم المبادران التي تقوم بها العراق لمساندة مواطنيها وتوفير كل ما يحتاجونه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التقديم على قطع اراضي الرعاية الاجتماعية.
التقديم على قطع أراضي
يوجد عدة خطوات يجب القيام باتباعها من أجل التقديم على قطع اراضي الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي:
- أولا تدخل لموقع وزارة الإسكان والاعمار والاشغال العامة الخاصة بالعراق.
- ثم تختار كلمة الأراضي السكنية.
- بعدها تدخل كل البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- ثم تقدم الأوراق اللازمة بعد تحويلها لصيغة pdf.
- أخيرا تضغط على كلمة ارسال.
شروط التقديم على قطع أراضي
توجد جملة من الشروط اللازمة للتقديم، منها:
- يجب ان تكون عراقي الجنسية.
- ان تكون من الأسر الفقيرة.
- يكون الدخل الشهري ضعيف.
- لا تملك اي حيازات او املاك.
- التسجيل الكتروني على اراضي الرعاية الاجتماعية.
- الالتزام بالموعد المحدد للتقديم.
- تحويل كل المستندات لصيغة بي دي اف لتقديمها الكتروني.
الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على اراضي الرعاية الاجتماعية
توجد جملة من الأوراق اللازمة لتلقي أرض الرعاية الاجتماعية، منها ما يلي:
- صورة من مكان محل الاقامة.
- صورة من عقد الزواج.
- هذا بجانب صورة من شهادة الوفاة في الاسرة إذا وجدت.
- صورة من البطاقة التموينية.
- كذلك إحضار صورة من عقد الطلاق ان وجد.