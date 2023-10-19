حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض 2023 visit saudi وحضور أقوى الفعاليات

يتساءل العديد من السعوديين عن كيفية حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض لعام ٢٠٢٣ م وذلك بعد اعلان الهيئة العامة للترفيه عن بدء فاعليات موسم الرياض، حيث أنها ستتضمن فعاليات وحفلات متنوعة وقوية جدا وسيكون فيه معظم المشاهير في العالم العربي وهذا ما يجذب الكثيرين لحضور فاعليات موسم الرياض للعام الحالي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية حجز تذاكر فاعليات موسم الرياض ٢٠٢٣ م.

حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض 2023

الآن يمكنك بكل سهولة ويسر أن تقوم بحجز تذكرتك بخطوات مبسطة وسهلة للغاية بشكل الكتروني في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم الحالي، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: الدخول للموقع التي اتاحه موسم الرياض، من هنا.

الخطوة الثانية: تختار الحفلة أو الفاعلية التي ترغب في مشاهدتها.

الخطوة الثالثة: تكتب عدد التذاكر التي تريدها.

الخطوة الرابعة: تدخل البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة: تختار طريقة الدفع أما بشكل فوري او بالفيزا.

طريقة أخرى لحجز تذاكر فاعليات موسم الرياض ٢٠٢٣ م

هناك طريقة أخرى اتاحها موسم الرياض وهي: