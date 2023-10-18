“خلي ورقك جاهز 85 ألف شقة” شقق محدودي الدخل من الإسكان+ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

شقق محدودي الدخل من الإسكان، تعتبرفرصة للأفراد والعائلات ذوي الدخل المحدود لامتلاك مسكن يلبي احتياجاتهم الأساسية، وتساعد هذه الشقق في تعزيز المساواة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية.

شقق محدودي الدخل من الإسكان

سيتم طرح شقق محدودي الدخل من الإسكان في الإعلان رقم 18 لعام 2023 للفئات المحدودة الدخل، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي في هذا الإعلان بوحدات سكنية بمساحة 75 متر مربع ومقدم قدره 15 ألف جنيه لكل وحدة، بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر شقق بمساحة 90 متر مربع بمقدم قدره 22 ألف جنيه، وسيتم دفع 10% عند الاستلام، وسيتم تقسيط الـ90% المتبقية من ثمن الشقة على مدار 30 سنة كحد أقصى باستخدام نظام التمويل العقاري بالتقسيط.

من خلال هذا النظام، يتم تمويل الشقق على مدار 30 سنة، مما يسمح للمستفيدين بالتمتع بسداد مريح ومناسب لظروفهم المالية وبهذا، يتم تسهيل عملية الحصول على الإسكان الاجتماعي وتحقيق حلم العديد من الأفراد في امتلاك وحدة سكنية تلبي احتياجاتهم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريقة الاستعلام الإلكتروني عن شقق الإسكان الاجتماعي لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023. يمكنك اتباع الخطوات التالية: