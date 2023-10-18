مش هتدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 “لما تتبع الطريقة السحرية الجديدة”

الكثير من المواطنين المسجلين في شركة المصرية للاتصالات يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، وذلك من أجل سداد فاتورة الاشتراك الخاصة بهم، بحيث لا تنقطع الخدمة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم الاستعلام وكيف يتم سداد الفواتير، هذا نوضحه لكم بالتفصيل فتابعونا.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

تقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة على التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي، حيث كل ثلاث شهور تقوم بتحصيل فاتورة، وقد صدرت من يومين فاتورة شهر أكتوبر، حيث من المفترض سدادها قبل اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث فترة سماح للمواطنين لسداد هذه الفاتورة، ثم في منتصف ديسمبر تقوم بفصل الخدمة عن المستفيد، وتأتي خطوات الاستعلام عن الفاتورة من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بالضغط على موقع شركة المصرية للاتصالات الموجود على شبكة الإنترنت.https://billing.te.eg/ar-EG

اضغط على فاتورة الهاتف الأرضي.

أضف رقم الهاتف الأرضي الخاص بك ومعه كود المحافظة.

انقر على زر أظهر الفواتير، ثم بعدها يتم إظهار أي فاتورة مسجلة عليك.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

بعد الاستعلام يمكن بكل سهولة سداد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال عدد من الطرق، والتي تأتي على النحو التالي: