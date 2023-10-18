ألحقها يلا عشان تاخد السيارات او الموتسيكلات “استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة” بالرقم القومي بس

المعاقون من يرغبون في الحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، عليهم في البداية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث مزايا لا حصر لها للمعاقين من خلال هذه البطاقة، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون عن طريقة عمل استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ورابط الاستعلام عن هذه البطاقة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيفية الاستعلام عن هذه البطاقة، ففضلًا كونوا معنا.

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت، حيث السير على بضعة خطوات تأتي على الترتيب التالي:

أن يتوجه المواطن في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم بطاقة الخدمات المتكاملة.

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

ينقر على قائمة الطلبات، ومن ثم يدون الرقم القومي الخاص به، حيث الرقم الخاص بصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.

ينقر على بحث، ثم بعدها تظهر له أي تفاصيل تخص الكارت وهل من حقه أم لا وهل إن كان من حقه صدر له أم لم يصدر بعد؟

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وضحنا لكم رابط عمل استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وبالنسبة للبطاقة فكما وضحنا لكم فهي تقدم عدد لا حصر له من المزايا والخدمات، والتي تأتي على النحو التالي: