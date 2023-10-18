“هتاخد 4000 جنية كل شهر” .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وتنزيل كشوفات المشمولين

ارتفعت محركات البحث في الفترة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث المواطنين المسجلين في البرنامج يرغبون في البحث عن الرابط من أجل الاستعلام عن موعد نزول المعاش الخاص بهم، بالإضافة إلى قيمة المعاش التي يتم إيداعها، سواء من معاش برنامج كرامة، أو من معاش برنامج تكافل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام وأيضًا موعد نزول المعاش الشهري، فضلًا تابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين والمواطنات المسجلين في برنامجي تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بهم، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

عليك أن تقوم بالتوجه إلى موقع برنامج تكافل وكرامة الحكومي الموجود على شبكة الإنترنت.https://tk.moss.gov.eg/

قم بعدها بإضافة الرقم القومي الخاص بك.

انقر على زر استعلام بحالة إن كنت ترغب في الاستعلام، بينما على زر الشكاوى إن رغبت في تقديم شكوى، أو حتى متابعة شكوى بعد تقديمها إلى الوزارة.

موعد نزول معاش تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وطريقة عمل استعلام عن معاشات المواطنين، وبالنسبة لموعد نزول المعاش فهو ينزل ببداية الشهر الميلادي، حيث معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر سيكون يوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، حيث سيتم الصرف في فروع البنوك ومكاتب البريد والمحافظ مثل محفظة فودافون كاش، وبأي طريقة ترغب في استلام معاشك حددها، وسوف يتم إيداع المعاش لك ببداية الشهر الميلادي في حسابك.