استقبلها الآن “تردد قناه اون تايم سبورت” ON TIME SPORTS على جميع الأقمار الصناعية 2023

عشاق كرة القدم من كل مكان بجمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناه اون تايم سبورت، حيث واحدة من أشهر القنوات التي تقوم ببث محتواها في جمهورية مصر العربية، والتي تقوم بنقل عدد من المباريات والدوريات الهامة سواء المحلية أو العالمية، وبعد إعلانها عن نقل مباراة مصر والجزائر الودية اليوم، فنجد عدد كبير من المواطنين يبحثون عن ترددها، فدعونا نوضح لكم الإحداثيات وطريقة تنزيل التردد، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناه اون تايم سبورت

حدثت قناة أون تايم سبورت التردد الخاص بها وأعلنت عن التردد الأخير، ولأنها من أشهر القنوات المتخصصة في نقل المباريات الهامة مثل مباراة مصر والجزائر الودية اليوم، فالجميع يبحث عن الإحداثيات الخاصة بها، وتأتي الإحداثيات الأخيرة بعد التحديث على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو 11861.

معامل الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة ضبط تردد قناه اون تايم سبورت

يمكن للمواطن الراغب في تثبيت تردد القناة السير على عدد من الخطوات، والتي من خلالها يستقبل القناة، حيث تأتي الخطوات على الترتيب على النحو التالي: