من حقك تعرف حالًا بعد الزيادة “قيمة الفرد على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023” .. وشوف اسعار السلع كام

تقوم الحكومة المصرية بتقديم دعم للمواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية، حيث دعم السلع التموينية، والتي تقوم بتقديم الدعم الشهري بناء على عدد الأفراد في الأسرة، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات يتساءلون عن قيمة الفرد على بطاقة التموين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم نصيب كل فرد من التموين وأسعار السلع التموينية.

قيمة الفرد على بطاقة التموين

حسب ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن نصيب الفرد على بطاقة التموين مبلغ 50 جنيه مصري فقط، حيث يتم صرف له زجاجة من الزيت مع كيس من السكر وعلبة من الشاي أو كيس من المكرونة، ويمكن شراء سلع أخرى أيضًا بديل عن هذه السلع، ولكن نصيب الفرد في البطاقة المكونة من أربع أفراد 50 جنيه فقط لا أكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وضحنا لكم قيمة الفرد على بطاقة التموين، حيث مبلغ خمسين جنيه فقط للفرد، وبالنسبة للسلع التموينية فقد وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي هي على النحو التالي: