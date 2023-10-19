عبر موقع النيابة العامة “رابط غرامات المرور 2023” سددها بكل سهولة ppo.gov.eg/webcenter

أصحاب السيارات ومن لديهم رخصة للقيادة نجدهم يتساءلون في الوقت الحالي عن رابط غرامات المرور 2023، وذلك من أجل الاستعلام عن الغرامات المرورية المسجلة عليهم، وذلك للتأكد من أنه لا يوجد أي مخالفات متراكمة عليهم، خصوصًا أن الغرامات وصلت إلى مبلغ أربعة آلاف جنيه مصري وتتخطى ذلك عند الكثيرون، فدعونا نوضح لكم رابط الاستعلام، فكونوا معنا.

رابط غرامات المرور 2023

الجدير بالذكر أن المخالفات المرورية الجديدة قد تصل على سجن شهور عديدة ودفع غرامات قيمتها تصل إلى أربعة آلاف جنيه مصري، والجدير بالذكر أن المخالفات قد تكون على رخصة القيادة للسائق أو تكون على رخصة السيارة، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عن المخالفات من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بالتوجه إلى موقع النيابة العامة الموجود على شبكة الإنترنت.https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

اضغط على خدمات المرور ومنها انقر على المخالفات المروية، ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية، وحينها تختار الاستعلام برقم اللوحة أو برخصة السيارة.

أضف بياناتك، ثم انقر على إجمالي المخالفات المرورية، وبعدها تظهر لك أي مخالفات متراكمة عليك.

المخالفات المرورية الجديدة 2023

وضحنا لكم رابط غرامات المرور 2023 وكيفية الاستعلام عنها خطوة بخطوة، وبالنسبة للمخالفات، فهي قيمتها تبدأ من أول 200 جنيه مصري وإلى مبلغ 4000 جنيه مصري، بل سجن وغرامة ثلاث أشهر، والمخالفات منها ما يلي: