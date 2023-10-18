اوعى تستحمى مهما حصل.. لن تصدق أضرار الاستحمام يومين متتاليين

كل إنسان منا لديه طقوس معينة يمارسها في الصباح بشكل يومي قبل خروجه من المنزل، ومنها تحضير وجبة الإفطار أو تناول مشروب ساخن أو سماع أغنية معينة، ويتأكد من أن مظهره أصبح حسن وجاهز للخروج، ولكن قد ينسى الشخص أن يستحم في الصباح الباكر لأكثر من يومين، فماذا يحدث هنا للجسم؟

نتيجة عدم الاستحمام لمدة يومين متتالين

في حالة أن تكاسل الشخص عن أخذ الدش أو الاستحمام لأكثر من يومين فهناك نتائج سلبية تحدث في جسمه وهي:

• دخول شديد للبكتيريا والفطريات، وهناك ما يقرب من 1000 نوع من البكتيريا و 40 نوع من الفطريات يحملها الجسم منهم نوعان يسببان خطر على الصحة.

• وعندما يستحم الإنسان فهنا يتخلص من البكتيريا والفطريات التي تضر بجسمه بكل سهولة من خلال الاستحمام بالماء الساخن في الصباح أو المساء، وعند تجنب الاستحمام فإنك تسهل عملية احتلال البكتيريا لجسمك.

• وعلى المدى البعيد من عدم الاستحمام بشكل يومي سوف تصاب بالأمراض بسبب تكون الفطريات والبكتريا الضارة في جسمك.

• تستطيع الفطريات والبكتيريا الدخول لجسمك من خلال الفم أو العين أو الأنف مما يؤدي لحدوث المرض لأنها ضارة بالصحة.

• دخول الفطريات والبكتيريا للجسم ينتج عنها أكثر من ثلاثين رائحة كريهة وخاصة في فصل الصيف مما يجعلك تشمئز من رائحتك واشمئزاز الأخرين منك، فعليك بالاستحمام بشكل يومي وخاصة في الصباح.