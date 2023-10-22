فرحة لا توصف للموظفين.. زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي+ جدول زيادة المرتبات
زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي تعتبر خطوة هامة ومهمة في تحسين ظروف العمل وتعزيز رفاهية الموظفين، تُعد هذه الزيادة خطوة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز المساواة في فرص العمل.
زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي
تمت زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، كما تم اتخاذ قرارات اقتصادية هامة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتم تسجيل زيادة الأجور للمرة الخامسة على التوالي في مارس 2019، كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه فقط ثم أصدر الرئيس توجيهًا بزيادة الأجور إلى 2000 جنيه، وهو زيادة تقدر بنحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة في مارس 2021، تم توجيه زيادة أخرى لتصل الأجور إلى 2400 جنيه، وفي يناير 2022 تم تحقيق زيادة جديدة حيث بلغت الأجور 2700 جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر، وفي مارس 2023، تم توجيه زيادة أخرى لتصل الأجور إلى 3500 جنيه، واليوم تم إصدار قرار بزيادة الأجور إلى مستوى 4 آلاف جنيه.
جدول زيادة المرتبات
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يتم تطبيق الجدول الجديد لمرتبات الموظفين على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: يتم زيادة المرتب من 10,800 جنيه إلى 11,100 جنيه.
- الدرجة العالية: يتم زيادة المرتب من 8,208 جنيهات إلى 8,508 جنيهات.
- درجة المدير العام: يتم زيادة المرتب من 6,912 جنيه إلى 7,212 جنيه.
- الدرجة الأولى: يتم زيادة المرتب من 6,264 جنيه إلى 6,564 جنيه.
- الدرجة الثانية: يتم زيادة المرتب من 5,564 جنيه إلى 5,864 جنيه.
- الدرجة الثالثة: يتم زيادة المرتب من 5,350 جنيه إلى 5,650 جنيه.
- الدرجة الرابعة: يتم زيادة المرتب من 4,793 جنيه إلى 5,093 جنيه.
- الدرجة الخامسة: يتم زيادة المرتب من 4,536 جنيه إلى 4,836 جنيه.
- الدرجة السادسة: يتم زيادة المرتب من 3,745 جنيه إلى 4,045 جنيه.
- الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير: يتم زيادة المرتب من 6,420 جنيه إلى 6,720 جنيه.
- الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه: يتم زيادة المرتب من 7,490 جنيه إلى 7,790 جنيه.