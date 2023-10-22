فرحة لا توصف للموظفين.. زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي+ جدول زيادة المرتبات

زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي تعتبر خطوة هامة ومهمة في تحسين ظروف العمل وتعزيز رفاهية الموظفين، تُعد هذه الزيادة خطوة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز المساواة في فرص العمل.

زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي

تمت زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، كما تم اتخاذ قرارات اقتصادية هامة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتم تسجيل زيادة الأجور للمرة الخامسة على التوالي في مارس 2019، كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه فقط ثم أصدر الرئيس توجيهًا بزيادة الأجور إلى 2000 جنيه، وهو زيادة تقدر بنحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة في مارس 2021، تم توجيه زيادة أخرى لتصل الأجور إلى 2400 جنيه، وفي يناير 2022 تم تحقيق زيادة جديدة حيث بلغت الأجور 2700 جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر، وفي مارس 2023، تم توجيه زيادة أخرى لتصل الأجور إلى 3500 جنيه، واليوم تم إصدار قرار بزيادة الأجور إلى مستوى 4 آلاف جنيه.

جدول زيادة المرتبات

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يتم تطبيق الجدول الجديد لمرتبات الموظفين على النحو التالي: