بالرقم القومي اسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم .. شوف أسمك النتيجة ظهرت حالا

اسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، في الوقت الحاضر، يبحث العديد من الأشخاص عن أسماء الفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم. يجدر بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أتاح رابطًا يمكن من خلاله معرفة نتائج مسابقة تعيين 30 ألف معلم في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. وسنتعرف من خلال الأسطر التالية على كيفية معرفة أسماء الفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم من خلال الرقم القومي.

نتيجة مسابقة تعيين 30 الف معلم

نفذ الجهاز المركزي إجراءً يسمح بالوصول إلى رابط يمكن من خلاله معرفة أسماء المقبولين في مسابقة تعيين 30 ألف مدرس. بالإضافة إلى ذلك، قام الجهاز بتنظيم اختبارات للمتقدمين في بعض المحافظات لمدة أسبوعين، وهي قنا والفيوم وأسوان وسوهاج والمنوفية. ومن المقرر أن تنتهي جميع الاختبارات في جميع أنحاء البلاد لهذه المسابقة في يوم 21 أكتوبر عام 2023، بدأت هذه المسابقة في أغسطس لعام 2023 واستغرقت حوالي شهرين، وتعد جزءًا من تنظيم وزارة التربية والتعليم.

الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين في مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم

تم تنظيم مسابقة لتعيين 30 ألف معلم بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، بدأت هذه المسابقة في الأول من أغسطس عام 2023 ومن المتوقع أن تنتهي في الحادي والعشرين من أكتوبر نفس العام.

أصدر الجهاز القومي رابطًا يمكن من خلاله معرفة أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم. عند الدخول على هذا الرابط، يمكنك معرفة نتائج وأسماء المرشحين المقبولين في هذه المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحميل هذه الأسماء في مستند ورقي بتنسيق PDF. يمكن الوصول إلى هذا الرابط من هنا، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال هذا الرابط الاستفادة من خدمات أخرى مثل البحث عن وظائف أخرى موجودة في جمهورية مصر العربية.