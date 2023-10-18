بشكل رسمي تعرف على موعد بدء الدوام الشتوي 2023 في المدارس السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 عن موعد بدء الدوام الشتوي 2023 في المدارس بالسعودية حيث من المقرر أن يبدأ الدوام الشتوي يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر 2023.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم على ضمان حصول الطلاب على تعليم جيد في ظروف مواتية، حيث يتميز فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية بساعات النهار القصيرة مما يتطلب تعديل مواعيد الدوام المدرسي بما يتناسب مع هذه الظروف.

موعد بدء الدوام الشتوي 2023 في المدارس السعودية

أوضحت وزارة التعليم أن مواعيد الدوام الشتوي 2023 ستكون على النحو التالي:

الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية:

الحصة الأولى: 7:30 صباحا.

الحصة الأخيرة: 12:30 ظهرا.

الصفوف التمهيدية:

الحصة الأولى: 7:15 صباحا.

الحصة الأخيرة: 12:15 ظهرا.

وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد الطابور الصباحي ستتغير أيضا، حيث ستبدأ في الساعة 7:15 صباحًا للصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي الساعة 7:00 صباحًا للصفوف التمهيدية.

ويأتي تطبيق الدوام الشتوي 2023 في المدارس السعودية بعد تطبيقه في العام الماضي حيث لقي استحسانا من الطلاب وأولياء الأمور.

أهمية الدوام الشتوي

يعود الفضل في أهمية الدوام الشتوي إلى عدة عوامل منها:

ضمان وصول الطلاب إلى المدرسة بأمان في ساعات النهار القصيرة: حيث يقل ازدحام الطرق في ساعات الصباح الباكر مما يسهل على الطلاب الوصول إلى المدرسة بأمان.

توفير مزيد من الوقت للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية: حيث ينتهي الدوام المدرسي في وقت مبكر مما يمنح الطلاب الوقت لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

تحسين جودة النوم للطلاب: حيث ينتهي الدوام المدرسي في وقت مبكر مما يوفر للطلبة وقت كافي للنوم وهذا يؤثر بالإيجاب على أدائهم الدراسي.