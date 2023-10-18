خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي My WE علي المصرية للإتصالات

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي My WE، في الفترة الأخيرة أصبحت الهواتف الأرضية تحتل مكانة قيادية، وذلك بسبب ارتباطها بتوصيل شبكات الإنترنت إلى المنازل. كما أصبحت واحدة من أهم الأدوات المستخدمة بكثرة التي تسهل التواصل بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. أيضًا، ساهمت في تحويل بعض الخدمات للنظام الإلكتروني، مما أدى إلى تقليل مشكلة الزحام والتجمعات غير الضرورية، لذلك، وضعت شركة الاتصالات لكم مجموعة من الطرق التي تسهل عليكم دفع فاتورة الهاتف الأرضي. وسنتطرق إلى هذا الموضوع في هذا المقال، فتابعونا لحظة بلحظة.

كيفية دفع فاتورة الهاتف الأرضي عبر تطبيق My WE

يجب أن تتبع عددًا من الإجراءات التي تسمح لك بإتمام هذا العمل، وتأتي الإجراءات على النحو التالي:

قم بتنزيل تطبيق “ماي وي” على هاتفك المحمول، سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو آيفون.

بعد ذلك، قم بفتحه لإستكمال عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال بعض المعلومات الشخصية.

بعدما تتجه إلى الصفحة الرئيسية، انقر على رمز سداد الفواتير.

من ثم تحديد فاتورة التليفون الأرضي.

عند ذلك، ستتمكن من رؤية جميع المعلومات المتعلقة بحسابك وستعرف المبلغ الذي يجب دفعه.

يرجى اختيار وسيلة الدفع التي تفضلها.

الأشخاص الذين لا يدفعون فاتورة الهاتف الأرضي

بعض الأفراد مسموح لهم بدفع مبالغ أقل من الآخرين في فواتير الهاتف الأرضي. وتتكون هذه الفئات من:

يتم تخفيض كل المصنفين من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم وتقدم لهم الخدمة بالمجان.

وعندما يُقدَم دليلًا يُثَبت أن هذه الأسرة تعيش فقط بدخل بسيط، يتم تنفيذ تخفيضات على فاتورة الهاتف الثابت لهم.

عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المتقاعدين وكبار السن، فإنه يتم تطبيق رسوم أقل عليهم في فاتورة الهاتف الأرضي، ويُعتبر ذلك كتقدير لما قدموه على مدار السنوات السابقة في خدمة عملهم.

يتلقى الأشخاص المسجل اسمهم في الضمان الاجتماعي تخفيضات على فاتورة الإنترنت، وهذا يعد نوعًا من المساعدات.