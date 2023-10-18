تسجيل دعم الكهرباء في الأردن Kahraba.gov.jo 2024

تسجيل دعم الكهرباء في الأردن، في الأردن، من المقرر تنفيذ تسجيل دعم الكهرباء في عام 2024. في الآونة الأخيرة، شهدت هذه المسألة زيادة كبيرة في البحث عنها، وذلك بعد تدهور الحياة الاقتصادية في المملكة بسبب تفشي وباء كورونا خلال الأشهر الماضية، مما أثر سلبًا على العديد من المواطنين في الأردن، ولذا، تسعى المملكة لتقديم بعض الخدمات للأشخاص المتضررين بشدة والذين تدهورت حالتهم الاقتصادية بشكل كبير، من خلال توفير دعم للكهرباء لهم. يعتبر ذلك الإجراء سهلاً بالنسبة لهم ويخفف العبء المادي المتعلق بالكهرباء.

تسجيل دعم الكهرباء في الأردن

يُمكن للأفراد تقديم طلب لخدمة دعم الكهرباء عبر الإنترنت، عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

قم بالدخول إلى المنصة التابعة لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية.

من ثم، يجب تحديد القسم الذي تنتمي إليه في استهلاك الكهرباء.

عند كتابة بعض المعلومات الشخصية المطلوبة منك.

قم بإعادة قراءة ما قمت بإدخاله للتأكد من صحة المدخل.

انتظر بعدها حتى يتم إرسال رمز إليك عبر رقم هاتفك.

المستندات المطلوبة لتوفير الدعم

يجب عليك تحضير عدد من الأوراق الهامة التي تسمح لك بقبول طلب التسجيل في برنامج دعم الكهرباء، وتتضمن هذه الأوراق ما يلي:

يجب تقديم الرقم التابع بدفتر العائلة.

من الضروري تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لكل فرد حاضر في الأسرة.

يجب أيضًا إدخال رقم الاشتراك الموجود على إيصالات الفواتير السابقة للكهرباء.

إدخال نسخة من رقم جواز السفر.