شاهد الان.. مسلسل ألب أرسلان الإعلان الترويجي+ موعد عرض مسلسل الب ارسلان الحلقة 60

مسلسل ألب أرسلان الإعلان الترويجي، ينتظره محبو المسلسلات التاريخية التركية بفارغ الصبر، يعرض المسلسل الأحداث المشوقة التي تدور في عصر السلجوقيين، وتتناول قصة شخصية “ألب أرسلان” ومن الملاحظ أن الممثل باريش، الذي يجسد دور “ألب أرسلان”، رفض استكمال العمل، مما دفع منتج المسلسل إلى تسريع الأحداث لتصل إلى موقعة ملاذكرد التاريخية، يترقب المشاهدون بشغف هذا العرض النهائي لمعرفة كيفية استكمال قصة “ألب أرسلان” وما الذي سيحدث في الموسم الثاني والأخير من المسلسل.

مسلسل ألب أرسلان الإعلان الترويجي

يروي مسلسل ألب أرسلان الإعلان الترويجية قصة الشخصية التاريخية المسلمة المعروفة باسم “محمد ألب أرسلان” ينتمي ألب أرسلان إلى العائلة السلجوقية الكبيرة التي حكمت في الأناضول، كما قامت الدولة السلجوقية بتدخل في الدولة العباسية وأنقذتها من العبيديين الشيعة، تمكن طغرل بك المؤسس الفعلي للدولة السلجوقية من القضاء على البساسيري وتحرير العباسيين من سيطرة العبيديين، هذه هي الخلفية التاريخية التي تستند إليها قصة المسلسل وتتناول التحديات والمغامرات التي يواجهها ألب أرسلان في هذا السياق التاريخي المثير.

مسلسل الب ارسلان

وفي الإعلان الترويجي الأول للموسم الثاني من مسلسل ألب أرسلان، يتم عرض البطل وهو يؤدي فريضة الحج، مما يبرز روحه القوية وتفانيه في الدين، أما في الإعلان الترويجي الثاني، يتم عرض حسن وهو يبكي فقدان ابنته أكتشا في نهاية الموسم الأول، ويتم تسليط الضوء على محاولة البطل للخروج من حزنه وعزلته، كما يظهر في الإعلان صورة لحرب يشنها ألب أرسلان وجنوده مع فريق آخر، مما يشير إلى تطورات مثيرة في القصة وصراعات جديدة، وتظهر أيضًا صورة لألب غوت وهو يتعرض للتعذيب داخل القلعة بعد أن تم القبض عليه في نهاية الموسم الأول، مما يعكس تطورات الأحداث وتصاعد التوتر في القصة.

موعد عرض مسلسل الب ارسلان الحلقة 60

سيتم بث الحلقة 60 من مسلسل ألب أرسلان يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر الحالي على قناة TRT التركية، ستكون هذه الحلقة متزامنة مع بداية موسم المسلسلات الجديدة، تم إصدار الإعلان الترويجي لهذه الحلقة لجذب الجمهور، لذلك سنقدم لكم جميع تردد القنوات الناقلة لمسلسل ألب أسلان على النحو التالي: