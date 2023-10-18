“أوقفوا ذلك فورا”.. أول تعليق من النجم محمد صلاح على أحداث غزة الأخيرة

بعد الكثير من القيل والقال ومطالبة العديد منه بتوضيح رأيه في الأحداث الجارية في غزة، نشر النجم الدولي العالمي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام يطلب من خلاله ضرورة وقف تلك الأعمال التي أدت إلى وفاة العديد من الأبرياء، كما طالب بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أول تعليق من النجم محمد صلاح على أحداث غزة الأخيرة

كما كتب أسطورة الكرة المصرية عبر صفحتي الشخصيه على موقع التواصل حسابه على تويتر ما يلي: “ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة”، “شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”، يجب أن تتوقف المجازر ، فالعائلات تتقطع أواصرها!”يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا”، “يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى”، “يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا”، “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود”.

الجدير بالذكر أن هناك مطالبات كبيرة للغاية قد نشرت خلال الأيام الماضية ومنذ بدء العدوان تطالب النجم الدولي محمد صلاح كونه أحد الأشخاص المؤثرة في العالم لما وصل إليه من مكان مرموقة داخل نادي ليفربول أحد اكبر انديه العالم ويتابعه الملايين من المتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.