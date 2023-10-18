“شاهد بالفيديو”.. تعليق مثير من محمد صلاح على الأحداث الأخيرة في غزة

نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام في أول رد فعل على الأحداث الجارية في قطاع غزة، وخلال الفيديو طالب النجم محمد صلاح بضروره وقف تلك الأحداث، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من ماء وغذاء لسكان قطاع غزة.

فيديو محمد صلاح عن أحداث في غزة

كما طالب النجم محمد صلاح في الفيديو بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، وكشف عن صعوبة الإدلاء بتلك التصريحات في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن البلاد شهدت عنفا شديدا ووحشية تدمي لها القلوب ولا يمكن تحمل المزيد من ذلك، وطالب بضرورة توفير سبل الحماية لجميع الأبرياء.

كما طالب خلال الفيديو بضرورة الإسراع في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة نظرا لما يمر به من أوضاع مذرية خاصة المشاهد المروعة التي ظهرت في المستشفى المعداني الذي تم قصفه مساء أمس ونتج عنهم مئات الضحايا من المدنين الأبرياء، واختتم صلاح حديثه بمطالبة جميع قادة العالم بالتكاتف لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء وأكد على ضرورة أن تسود الانسانية في النهاية.