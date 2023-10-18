بالفيديو محمد صلاح يكسر صمته ويكشف عن موقفه من أحداث غزة الأخيرة

كسر النجم المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح بعدما قام بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام يكشف فيه عن رأيه في الاحداث، وخلال الفيديو طلب صلاح ضرورة وقف تلك الأعمال وطالب بضرورة أن تسود الانسانية بين الجميع.

فيديو محمد صلاح عن غزة

وقال صلاح في الفيديو: “لم يكن من السهل علي أن أصرح بتلك التصريحات في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها والمشاهد العنيفة الوحشية التي تدمي لها القلوب والتي لا يمكن تحملها، يجب توفير الحماية لجميع الأرواح المقدسة”، ونادى صلاح: ” يجب أن تتوقف تلك المجازر على الفور كما يجب تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة على الفور، وكشف صلاح سكان غزه يمرونا بأوضاع مزرية منذ الأمس وأكثر وكلنا شاهدنا المشاهد المروعة في المستشفى المعداني”

واختتم صلاح حديثه مطالبا جميع دول العالم بالتدخل لإرسال مساعدات فورية إلى قطاع غزة، حيث قال: “سكان غزة يحتاجون إلى الغذاء والماء والمساعدات الطبية في أسرع وقت ممكن، وأطالب جميع قادة العالم بضرورة التدخل لمنع المزيد من المذابح للأبرياء ويجب على الجميع أن يتوحدوا مع الإنسانية”.

“شاهد بالفيديو”.. تعليق مثير من محمد صلاح على الأحداث الأخيرة في غزة

“أوقفوا ذلك فورا”.. أول تعليق من النجم محمد صلاح على أحداث غزة الأخيرة