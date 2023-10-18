لأصحاب بطاقات التموين هتصرف بزيادة”.. 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين لشهر أكتوبر 2023|| وزارة التموين توضح

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجد على توفير السلع الغذائية والخبز بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف مساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من الضغط المالي، تمثل هذه السياسات إجراءات حكومية هامة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على حقيقة 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين.

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين

زيادة الدعم على بطاقة التموين جاءت بعد مقترح من أحد أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى زيادة النصيب الخاص بكل فرد مقيد في بطاقة التموين، وبموجب هذه الزيادة قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة جديدة في دعم الفرد المسجل على بطاقة التموين، حيث سيحصل كل فرد مسجل على 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا، هذا التحسين يمكنهم من شراء المزيد من السلع التموينية التي تقدمها الوزارة، وتم اقتراح هذه الزيادة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب بهدف دعم المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.

أسعار السلع التموينية

أما بالنسبة لأسعار السلع التموينية فقد أعلنت الوزارة عن الأسعار الجديدة التي تشمل مجموعة من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، فتشمل الأسعار مثلاً 12.60 جنيه لكل كيلو من السكر وكذلك للأرز المعبأ، كما تشمل الزيت والمكرونة والعدس والفول بأسعار مناسبة تخدم الأسر المحتاجة وفيما يلي كافة الأسعار المتاحة: