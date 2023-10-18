لأصحاب بطاقات التموين هتصرف بزيادة”.. 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين لشهر أكتوبر 2023|| وزارة التموين توضح
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجد على توفير السلع الغذائية والخبز بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف مساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من الضغط المالي، تمثل هذه السياسات إجراءات حكومية هامة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على حقيقة 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين.
100 جنيه زيادة على بطاقة التموين
زيادة الدعم على بطاقة التموين جاءت بعد مقترح من أحد أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى زيادة النصيب الخاص بكل فرد مقيد في بطاقة التموين، وبموجب هذه الزيادة قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة جديدة في دعم الفرد المسجل على بطاقة التموين، حيث سيحصل كل فرد مسجل على 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا، هذا التحسين يمكنهم من شراء المزيد من السلع التموينية التي تقدمها الوزارة، وتم اقتراح هذه الزيادة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب بهدف دعم المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
أسعار السلع التموينية
أما بالنسبة لأسعار السلع التموينية فقد أعلنت الوزارة عن الأسعار الجديدة التي تشمل مجموعة من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، فتشمل الأسعار مثلاً 12.60 جنيه لكل كيلو من السكر وكذلك للأرز المعبأ، كما تشمل الزيت والمكرونة والعدس والفول بأسعار مناسبة تخدم الأسر المحتاجة وفيما يلي كافة الأسعار المتاحة:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.