من غير مؤهل.. وظيفة بمرتب 10000 جنيه فرصة للشباب والبنات.. شوف الشروط والحق قدم بسرعة

نشر بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني عن وظائف مفتوحة داخل البنك بأجور تبدأ من 10 آلاف جنيه مصري، وتعد فرص العمل هذه جديدة تمامًا نظرًا لأن العمل في بنك مصر يعد حلمًا للعديد من الأشخاص.

الوظائف المفتوحة في بنك مصر

كأحد أهم الفرص المتاحة للشباب للعمل في البنوك، يعلن بنك مصر عن توفر فرص عمل جديدة للشباب، ونتيجة لذلك أصبحت الوظائف التالية مفتوحة في بنك مصر:

مطلوب لمركز الإتصالات الخاص بالبنك قائد فريق: سيكون فريق الاتصالات تحت إشراف هذا الموظف، وسيكون هو المسؤول عن الإشراف على أداء الفريق وكذلك إجراءات الحضور والانصراف للموظفين وكذلك كيفية استجابتهم للعملاء الذين يتصلون بخدمة الاتصالات بالبنك، من أجل تقديم للعملاء أفضل الخدمات.

ومن أجل التأكد من استمرار عملية العمل بنجاح، يقوم القائد أيضًا بصياغة تقارير يومية عن العمال، والتي يتم تسليمها بعد ذلك للمراجعة كل أسبوع.

لضمان تواصل القائد مع العملاء، يتم عقد الاجتماعات في كثير من الأحيان، و ضمان خدمة عملاء استثنائية ورضا العملاء.

الأوراق والشروط اللازمة للتقدم للوظيفة ببنك مصر

يجب على المتقدم للوظيفة أن يستوفي المتطلبات التي حددها بنك مصر للتدريب والخبرة، وهي كما يلي:

يجب أن يتمتع مقدم الطلب بالخبرة في قيادة الفريق بنجاح.

يعد وجود ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة في مجال الاتصالات أحد أهم المتطلبات.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويجيد اللغة الأجنبية.

لا يمكن أن يزيد عمر مقدم الطلب عن 35 عامًا، ويجب أن يكون من سكان القاهرة.

بالإضافة إلى حصول الموظف على التأمين الصحي، يحصل الموظف أيضًا على مكافأة سنوية قدرها 18 ألف جنيه.