“أصحاب المعاشات طايرين من الفرحة “.. صرف 600 جنيه بأثر رجعي لمدة 4 شهور|| قرار عاجل من الحكومة لأصحاب المعاشات بشأن صرف هذه الزيادة

تهتم الحكومة المصرية بدعم أصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم الاقتصادية من خلال الزيادات الاستثنائية والدعم المقدم من الحكومة للمواطنين وأصحاب المعاشات، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقاً عن زيادة مهمة في المنح الاستثنائية للمعاشات بقيمة 600 جنيه مصري بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين نظراً للتحديات الاقتصادية الراهنة، لذلك فيما يلي سوف نوضح لكم حقيقة صرف الـ600 جنيه بأثر رجعي لمدة 4 شهور.

600 جنيه بأثر رجعي

في خطوة تعكس رعاية الحكومة لأصحاب المعاشات، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تضاعف المنح الاستثنائية لتصل إلى 600 جنيه مصري، مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 300 جنيه مصري، يأتي هذا القرار استجابة لتصاعد التكاليف والأسعار في البلاد نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.

تعد الزيادة في المعاشات بقيمة 600 جنيه مصري خطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة برفاهية المعاشات وتحسين مستوى المعيشة لأصحابها، ومن خلال توفير آليات سهلة وفعالة لصرف هذه المعاشات، تسعى الحكومة لتيسير وصول المستحقين إلى مدخولهم بشكل ملائم وسريع.

موعد صرف الزيادة الجديدة

تقدم الحكومة توضيحات حول موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات وسيتم صرف العلاوات الاستثنائية بأثر رجعي من شهر أكتوبر وذلك بداية من اليوم الأول من شهر نوفمبر، وتشير الإعلانات إلى أن هذه الزيادة ستعود بالفائدة على نحو 11.1 مليون مواطن، وستتكلف خزانة الدولة نحو 32 مليار جنيه مصري لتنفيذ هذه الزيادة الهامة.

طرق الصرف لأصحاب المعاشات

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة وسائل لصرف المعاشات للمستحقين وهي كما يلي: