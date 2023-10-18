برابط مباشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

يبحث المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربيه عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي، الجديد بالذكر أن الحكومة المصريى كانت قد قامت بالإعلان عن تعديل تكافل وكرامة وقامت بوضع رابط مخصص للاستعلام عنه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عليك فقط اتباع الخطوات التالية:

-في البداية يجب زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

-ثم النقر على استعلام عن المعاش.

-ثم قم بادخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم بطاقه التموين.

-ثم قم بالضغط على كلمة “بحث”.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة؟

لابد من امتلاك مجموعة من الأوراق المطلوبة لتكون من مستحقي الحصول على معاش تكامل وكرامة وهي:-

-يجب على المتقدم تقديم إضافة الرقم القومي مدون بداخلها عنوانه.

-يجب على المتقدم تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

-يجب على المتقدم تقديم صور من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

-في حالة الأرامل يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج.

-يجب على المتقدم تقديم صورة من بطاقة التموين الخاصة به.

-بالنسبه للأطفال من عمر 16 إلى 18 عام يجب تقديم بيان قيد مدرسي لهم.

-في حالة المرض المزمن يجب تقديم مستند يفيد بالإعاقة من خلال اللجان الطبية.

-يجب تقديم صورة إقرار الوصاية بالنسبة للأيتام.

-في حالة سجن الأب أو الأم يجب تقديم شهادة بذلك.