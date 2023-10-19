هو دا الخبر ولا مفيش.. زيادة المعاشات 15% في هذا الموعد باختلاف الـ 600 جنيه المنحة الاستثنائية + قرارات بارزة من الوزارة لأصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 15% في هذا الموعد، تبذل الدولة جهوداً كبيرة لزيادة المعاشات وتحسين ظروف أصحاب المعاشات في مصر، فخلال السنوات التسع السابقة شهدت المعاشات زيادات منتظمة بنسبة 15%، حيث ارتفعت قيمة المعاشات في أبريل 2023 بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 55 مليار جنيه، ومؤخرا تم إصدار قرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث أصبحت 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيهًا، واستفاد من هذا الإجراء حوالي 11 مليون مواطن، هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز رفاهية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المالية، ومن خلال هذا التقرير موعد الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 15% في هذا الموعد

ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيقزيادة المعاشات 15% في هذا الموعد وهو في 1 يوليو من كل عام، بناءً على ذلك يُتوقع أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، في العام الحالي 2023، تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15% في شهر أبريل، وتم صرفها بموجب توجيهات رئاسية قبل موعد الزيادة السنوية بـ 3 أشهر حيث بلغ الحد الأدنى للزيادة 170 جنيهًا والحد الأقصى 1635 جنيهًا.

وهذه الزيادة في المعاشات تأتي تحت جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاشات بما يتناسب مع الزيادة في الاشتراكات التأمينية.

زيادة الحد الادنى للمعاشات

من المتوقع زيادة الاشتراك التأميني بنسبة تقدر بحوالي 15% وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، زيادة الاشتراك التأميني ستنعكس إيجابيًا على معاشات أصحاب المعاشات وسيؤدي إلى زيادة مبالغ المعاشات، وتأتي هذه الزيادة بموجب القانون لتحسين ظروف المعيشة لأصحاب المعاشات وزيادة مبالغ المعاشات.

الزيادة في الاشتراكات التأمينية ستستمر لمدة 7 سنوات تبدأ من صدور القانون وتنتهي في عام 2027، الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تعزيز نظام المعاشات وتحسينه.

يبلغ الحد الأقصى للاشتراك التأميني في الوقت الحالي حوالي 10900 بعد أن كانت 9400 جنيه

يبدو أن هناك زيادة مقررة في الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات في مطلع يناير للعام القادم 2024 وفقًا لما أوضحه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كالتالي:

الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي هو 1105 جنيه.

من المتوقع أن يصبح الحد الأدنى 1300 جنيهًا في مطلع يناير المقبل من العام 2024.

الحد الأقصى للمعاشات حاليًا هو 8720 جنيهًا.

في يناير 2024، سيصل الحد الأقصى إلى 10,000 جنيه.

هذه الزيادة في الحدود للمعاشات تهدف إلى تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.