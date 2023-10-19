“متاح الآن” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج في الجولة العاشرة دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر تطبيق بلو ستور Blustore.app

تبحث الجماهير العاشقة للزعيم الآسيوي عن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج، حيث يلتقي فريق الهلال والخليج في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، إذ تُقام المباراة يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، وسوف تحمل المباراة حماسة كبيرة لفريق الهلال، الذي يسعى إلى المحافظة على صدارة جدول الدوري السعودي، إذ أن هناك منافسات شرسة بين عدة أندية سعودية على صدارة جدول دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والخليج في الجولة العاشرة دوري روشن السعودي

تعود المباريات من جديد في الجولة العاشرة، وتأتي معها روح المنافسة والتحدي، وتستأنف الفرق أداءها بتحد كبير بهدف تحقيق الأهداف والتألق أمام جماهيرها المخلصة، إذ يحتل فريق الهلال صدارة الدوري حتى اللحظة، وهو عازم على الحفاظ على هذا الترتيب المرموق، بينما تعمل باقي الفرق بجد لتحسين ترتيبها والصعود في جدول التصنيف، وهذه المرحلة من الدوري تشهد تنافسًا محمومًا ولحظات إثارة لا تُنسى، وتتيح للجماهير الاستمتاع بأفضل ما يقدمه اللاعبون في ساحة الملعب.

حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج

أعلن نادي الهلال السعودي عن توفر تذاكر مباراته مع فريق الخليج، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 24، ويمكن للجماهير الراغبة في حضور هذه المباراة القيمة القيام بعملية الحجز والشراء من خلال تطبيق بلو ستور.

التاريخ الوقت المباراة الملعب الجمعة، 20 أكتوبر 2023 9:00 مساءً الهلال vs الخليج ملعب فيصل بن فهد

أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج

تأتي أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين على النحو التالي:

نوع التذكرة السعر (ريال) منتصف الواجهة 50 أطراف الواجهة 40 خلف المرمى 25

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج

لحجز تذاكر مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2023: