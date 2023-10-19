خبر يسعد يومكم.. زيادة المرتبات القادمة لكل الموظفين بحسب الوزارة + قرارات بارزة من الدولة لتعزيز دخل المواطنين

موعد زيادة المرتبات القادمة، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه، وذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين في محافظة بني سويف، هذه الزيادة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومن خلال هذا التقرير سنوضح موعد الزيادة القادمة وجدول صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023.

موعد زيادة المرتبات القادمة

وزارة المالية أعلنت عن بدء استحقاق زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور في أكتوبر الجاري، هذه الزيادات تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، يعني هذا أن الموظفين سيستفيدون من حزمة من الحوافز والزيادات الجديدة في أكتوبر الحالي.

من المتوقع أن ي موعد زيادة المرتبات القادمة مع صرف مرتبات اكنوبر وهو يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، وسيتم أيضًا صرف متأخرات مستحقات العاملين في الأيام 8، 9، و10 أكتوبر، تهيب وزارة المالية بالموظفين بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وتشير إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت ابتداءً من التاريخ المقرر لبدء صرف المرتبات لجميع الجهات الإدارية.

كذلك الزيادات تشمل مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيهًا شهريًا بدلاً من 300 جنيهًا، وستستفيد منها مجموعة واسعة من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة على مختلف المستويات الوظيفية، هذه الزيادات تأتي بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 16.4 مليار جنيه وستعود بالفائدة على حوالي 4.5 مليون موظف.

صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 بعد الزيادة الجديدة

أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الدرجات الوظيفية وستكون بالتفصيل كالآتي: