رسمياً.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بعد الزيادة الأخيرة.. يلا بسرعة شوف هتقبض كام؟

يسعد وزارة المالية أن تعلن عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، وذلك من خلال بيان صادر يوم الأربعاء الماضي في 4 أكتوبر 2023، وفي هذا البيان، تم الكشف عن تواريخ صرف مرتبات الشهور القادمة، بما في ذلك نوفمبر وديسمبر، لجميع العاملين في الجهات الحكومية والهيئات المتعلقة.

مرتبات شهر أكتوبر 2023

وأوضح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 سيبدأ اعتبارًا من الاثنين 23 أكتوبر، وستتم صرف المتأخرات في الأيام 8، 9، و10 من نفس الشهر.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

بالنسبة للشهور القادمة، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 23 نوفمبر، مع صرف المتأخرات في الأيام 8، 9، و12 من الشهر نفسه، أما مرتبات شهر ديسمبر، فستبدأ صرفها من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات في الأيام 7، 10، و11 من الشهر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، ولضمان عدم التزاحم على هذه الماكينات، تهيب الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية بتجنب التواجد في نفس الأيام المخصصة لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، حيث ستكون هذه المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ البدء المحدد لكل جهة إدارية.