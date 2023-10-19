برواتب عالية.. شركة طيران الإمارات تعلن عن رابط التقديم لوظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات كثيرة في مختلف المجالات لجميع الجنسيات.. سجل بسرعة

فتح باب التقديم بعدد من الوظائف المتاحة، بجميع التخصصات، وعلى كل شخص سواء كان من مواطنين البلد أو مقيمين في بلد آخر، يستطيع التقديم للوظيفة، وسنقدم في هذا المقال المسميات الوظيفية وتعليمات التقديم.

وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات

قامت شركة طيران الإمارات بفتح باب التقدم لعدد من الوظائف المتاحة بالشركة كالتالي:

مرسل طيران مرخص – برنامج الخريجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

مهندس فني أول للأمن السيبراني – إلكترونيات الطيران.

متخصص في التنظيم – برنامج الدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

متخصص في أداء الطائرات – برنامج الخريجين الوطنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مدقق لمراقبة الامتثال للعمليات الأرضية.

برنامج ابتعاث مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتكنولوجيا المعلومات.

للبرنامج الوطني للتدريب الطيارين (مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة).

مهندس الأداء المسؤول.

المي صاحب المنتج (إماراتي).

مدرس للطيران الاصطناعي (الأرضي).

كبير موظفي التسجيل 210O00JW وA380

مساعد في خدمات المقصورة.

مهندس رئيس الأداء.

موظفي المقصورة.

طريقة التقديم في وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات

يستطيع أي شخص من أى جنسية التقدم لهذه الوظائف كل ما عليه هو الدخول على الموقع الرسمي لشركة طيران الإمارات “من هنا“ وملئ طلب التقدم للوظيفة.

يجب أن يكون عمر المرشح أكبر من 21 عامًا.

يجب أن لا يقل طول مقدم الطلب عن 160 سم بدون حذاء و212 سم مع رفع اليدين.

يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون قد اجتاز 12 مستوى دراسيًا.

من المهم أيضًا أن يتمتع المتقدم بقدرات قوية في الكتابة والقراءة باللغة الإنجليزية..

جسد المتقدم خالي من أي وشم.