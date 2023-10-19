اعلان 3 عثمان 133 مفاجأة علاءالدين يعرض الزواج على غونغا|| رد فعل غونغا وما ستفعل عبر قناة atv التركية

بدأت الساعات الأخيرة تشهد تداول الإعلان 3 الحلقة 133 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، وهي الحلقة الي تلقى انتظار ملايين من المشاهدين في هذا التوقيت، وذلك في اطار انتظار التعرف على تفاصيل الأحداث القوية بالحلقة، بعد الكثير من المفاجآت التي تضمنتها الحلقات الماضية، نستعرض الآن تفاصيل عرض الحلقة.

عثمان 133 الإعلان 3

وقد تم تداول الإعلان الترويجي الخاص بالحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان 133، والذي تفاعل معه عدد كبير من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، بناء على الأحداث والمفاجآت التي يتضمنها المسلسل، والذي قد ان بداية عرضه في بداية شهر اكتوبر الجاري، ليحقق نجاح كبير بعد عودة الموسم الخامس والأخير من المسلسل في مختلف أنحاء الدول العربية بشكل خاص، حيث تعرض الحلقة بشكل أسبوعي على بعض القنوات الحاصلة على حقوق نقل المسلسل، وذلك في تمام الساعة الثامنة من يوم الأربعاء بتوقيت تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن متابعة أحداث المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان، من خلال القنوات الناقلة للمسلسل بشكلٍ حصري، مثل قناة atv التركية، بجانب القنوات العربية التي تنقل المسلسل مترجم الى اللغة العربية، مثل شاشة قناة الفجر الجزائرية، بجانب قناة اليرموك الاردنية، كما ينقل من خلال شاشة قناة الصعايدة المصرية مترجم العربية بجودة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الحلقة الجديدة 133 نجاح كبير بناءً على المفاجآت التي كشفت عنها اعلانات الحلقة.